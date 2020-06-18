الحشد ينقل جثمان أحد أبطال الجيش الأبيض الذي توفي بكورونا من واسط إلى النجف

2020/06/18 | 22:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طبابة الحشد الشعبي، الخميس، بنقل جثمان الفقيد الدكتور سلمان نمر العقابي الذي توفي بفيروس كورونا من محافظة واسط الى محافظة النجف الاشرف حيث مثواه الأخير.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن قسم الخدمات الصحية في طبابة الحشد الشعبي معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين / مقر واسط قام، اليوم، بنقل جثمان الطبيب

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