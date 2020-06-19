2020/06/19 | 21:25 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهييئة التطبيعية لاتحاد الكرة تغرم اللاعبان علاء مهاوي وضرغام اسماعيل مليونين دينار لكل لاعب على ان تمنح للعوائل المتضررة من جائحة كورونا

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