بشير الحداد: إستمرار التدخلات العسكرية التركية في أراضي أقليم كوردستان سيزيد من توترات المنطقة

2020/06/21 | 13:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد امس السبت الحكومة التركية بإيقاف القصف على المناطق الحدودية في أقليم كوردستان العراق الذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وأدى إلى الذعر والخوف بين المواطنين المدنيين الساكنين في تلك المناطق، معتبرا سيادته هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال داخل أراضي الأقليم إنتهاك للسيادة وتجاوز

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