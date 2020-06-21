أتراك يتفاعلون مع حادثة اعتداء على طفلة سورية في “دينزلي”

2020/06/21 | 16:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل مئات الأتراك مع حادثة اعتداء على طفلة سورية، من ذوي الاحتياجات الخاصة، من قبل شاب تركي، في ولاية “دينزلي” جنوب غربي #تركيا.وتحت عنوان “كُن صوتاً لريان”، نشر أتراك مئات “التغريدات” على تويتر، حول…

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