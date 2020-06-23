2020/06/23 | 17:57 - المصدر: وكالة رويترز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثيون: شن هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على الرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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