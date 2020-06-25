2020/06/25 | 19:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الاقليم للمربد: إصابات كورونا ستصل الى 5 آلاف وطلبنا فرض الحظر بالمحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/25 | 19:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم للمربد: إصابات كورونا ستصل الى 5 آلاف وطلبنا فرض الحظر بالمحافظات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم للمربد: إصابات كورونا ستصل الى 5 آلاف وطلبنا فرض الحظر بالمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).