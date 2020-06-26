ارتفاع النفط بفضل نمو الطلب على الوقود رغم ارتفاع الإصابات بكورونا

2020/06/26 | 14:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتواصل مكاسب حققتها بفضل التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في أنحاء العالم، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية ومؤشرات على انتعاش في إنتاج النفط الخ

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