2020/06/27 | 17:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف مدير عام جديد لصحة ذي قار ومنح السابق إجازة اعتيادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 17:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف مدير عام جديد لصحة ذي قار ومنح السابق إجازة اعتيادية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف مدير عام جديد لصحة ذي قار ومنح السابق إجازة اعتيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).