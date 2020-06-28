2020/06/28 | 16:16 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد صلاح مدربا لفريق زاخو و معن جميل مدربا لحراس المرمى على ان يختار صلاح ملاكه المساعد في الأيام المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احمد صلاح مدربا لفريق زاخو و معن جميل مدربا لحراس المرمى على ان يختار صلاح ملاكه المساعد في الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احمد صلاح مدربا لفريق زاخو و معن جميل مدربا لحراس المرمى على ان يختار صلاح ملاكه المساعد في الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).