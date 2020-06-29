2020/06/29 | 01:56 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة: سنجهز سيارات لمتبرعي بلازما الدم إذا كانوا يتخوفون من دخول المستشفيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 01:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة: سنجهز سيارات لمتبرعي بلازما الدم إذا كانوا يتخوفون من دخول المستشفيات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة: سنجهز سيارات لمتبرعي بلازما الدم إذا كانوا يتخوفون من دخول المستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).