العتبة الحسينية تعلن تجهيز دوائر الصحة بالاوكسجين الطبي مجانا

2020/06/29 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاثنين، تجهيز دوائر الصحة في جميع المحافظات بمادة الاوكسجين الطبي بشكل مجاني لمساندة المؤسسات الصحية بمواجهة جائحة كورونا.وقال مدير معمل نبع الوارث لانتاج الاوكسجين الطبي في العتبة هشام العميدي لـ /المعلومة/، إن “الامانة العامة للعتبة الحسينية وجهت بتزويد دوائر الصحة في جميع المحافظات بشكل مجاني بمادة الاوكسجين الطبي […]

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