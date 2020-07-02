2020/07/02 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت صحيفة “البناء” عن أن “بواخر وسفنا إيرانية تستعد للانطلاق إلى لبنان محملة بمواد غذائية ومحروقات وغيرها، في إطار الدعم الإيراني لكسر الحصار المفروض عليه من قبل الأمريكيين”.وأشارت إلى وجود “اتصالات لنقل هذه المساعدات على المستوى الرسمي” على أن تصل إلى لبنان خلال أسبوعين.وتحدثت “البناء” عن هذه المساعدات الإيرانية المرتقبة، في الوقت الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: ايران تستعد لاطلاق سفن المواد الغذائية الى لبنان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: ايران تستعد لاطلاق سفن المواد الغذائية الى لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).