2020/07/02 | 14:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدم البرامج الرياضية في قناة الفرات الاعلامي علي سالم يتماثل للشفاء من فايروس كورونا بعد التزامه بالحجر الصحي المنزلي

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