الكشف عن قيمة انتقال حكيمي من ريال مدريد الى انتر ميلان

2020/07/02 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف نادي انتر ميلان الإيطالي، قيمة تعاقده مع لاعب نادي ريال مدريد اشرف حكيمي في الانتقالات الصيفية الجارية.وذكر النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي، ان “نادي انتر ميلان نجح في ضم اشرف حكيمي من ريال مدريد حتى صيف 2025”.وأوضح أن “قيمة الصفقة بلغت 40 مليون يورو”.وكان حكيمي قد خاض […]

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