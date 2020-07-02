حقوق الإنسان اليمنية تدين تكثيف غارات العدوان على اليمن

2020/07/02 | 20:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أدانت وزارة حقوق الإنسان، الهجمات العسكرية المباشرة لطيران تحالف العدوان التي نفذتها أمس الأربعاء على منازل ومستشفيات وممتلكات المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات.وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن طيران العدوان استخدم في هجماته قنابل انشطارية شديدة الانفجار وأسفرت عن مقتل طفلة صغيرة وامرأة مسنة وإصابة ستة آخرين معظمهم […]

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