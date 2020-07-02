وفد من الحكومة العراقية يصل بيروت للتباحث حول ملف التبادل التجاري

2020/07/02 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الخميس، بوصول وفد وزاري عراقي الى العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم.وذكرت قناة المنار، انه “في اطار الدعم العراقي للدولة اللبنانية، وصل وفد وزاري عراقي يضم وزراء النفط والتجارة والزراعة عصر اليوم الى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين”.واضافت، ان “رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب سيبحث مع الوزيرين العراقيين […]

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