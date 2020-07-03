وزير المالية اللبناني يكشف سبب تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

2020/07/03 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية اللبناني غازي وزني إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علقت في انتظار بدء لبنان تنفيذ الإصلاحات بأسرع وقت ممكن، والتوافق على مقاربة الأرقام بشكل موحد.وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أمس الخميس، “أن ما يُعمل عليه اليوم هو تحديد الخسائر وحجمها بكل القطاعات”.وتابع: “علينا الخروج بمقاربة موحدة متفق عليها مع كافة القوى السياسية […]

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