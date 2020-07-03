صحفي وكاتب عراقي يدعو وسائل الاعلام لمواجهة إساءة صحيفة الشرق الأوسط

2020/07/03 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا الكاتب والصحفي حمزة مصطفى، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام العراقية إلى مواجهة اساءة صحيفة الشرق الأوسط ،فيما طالب الحكومة بموقف دبلوماسي تجاه الصحيفة.وقال مصطفى، في حديث متلفز لقناة “العهد”، إنه “نرفض إساءة صحيفة الشرق الاوسط لمقام السيد السيستاني”، مضيفا “لماذا ترفض السعودية الإساءة لرموزها الدينية وتقبل بالإساءة الى مراجع دينية وشخصيات وطنية”.[…]

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