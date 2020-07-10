2020/07/10 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للموقف الوبائي الخاص بمصابي كورونا.وذكر بيان للدائرة أن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم: أبو غريب ———٢٢ أبو دشير -——- ٥ الاسكان ———- ٤ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 422 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 422) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 422) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).