مجلس الأمن يؤكد استمراره بتقديم الدعم للعراق بملف توثيق جرائم داعش

2020/07/13 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد مجلس الأمن، على استمرار تقديم الدعم إلى العراق في التحقيق بجرائم تنظيم داعش في ظلّ احترام السيادة، واختصاص القضاء العراقي.وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل كريم خان المُستشار الخاصّ ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش".وأضاف البيان، أنه "جرى في اللقاء بحث عدد من القضايا ذات العلاقة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المُشترَك، وإدامة التواصُل مع المستشار وفريقه الخاصّ في ظلّ احترام السيادة العراقيّة، واختصاص القضاء العراقيّ لجمع الأدلة بما يُساهِم في مساءلة المُتورّطين، وكشف وتوثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي".وأكّد الوزير، على "أهمّية تضافر الجُهُود ضمن هذا الإطار؛ لتحقيق الأهداف المنشودة".وبين، أن "الخارجية مستمرة في التواصل والعمل المشترك مع فريق المستشار ومنظمة UNITAD من أجل تذليل العقبات في طريق عمل المنظمة".من جانبه، أشار كريم خان إلى أن "التقرير الأخير الذي قُدِّم إلى مجلس الأمن يؤكد على استمرار تقديم الدعم إلى العراق في هذا المجال".

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