موسم الحرائق: بغداد تشهد اندلاع أضخم حريقين في آن واحد،، الدفاع المدني يتحرك بين الكرخ والرصافة

2020/07/17 | 15:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تكافح فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أربعة حرائق اندلعت في جانبي الكرخ والرصافة.وذكرت تقارير تابعتها “يس عراق”، ان اكبر الحرائق اندلع في بناية تجارية وسكنية في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد، وتم انقاذ تسعة عائلات، فيما أندلع الحريق الثاني في مخازن كبيرة للاجهزة الكهربائية بالقرب من طريق المرور السريع في الدورة […]

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