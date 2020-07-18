أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

2020/07/18 | 10:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية لهذا اليوم.بغداد - بورصة الكفاح123,400....السعر في الصيرفات ( تقريبي )123,000123,750ـ النجف123,450ـ البصرة123,500ـ الموصل123,600ـ السليمانية123,750ـ ميسان123,500

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