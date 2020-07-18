قائممقام قضاء الرمادي: وزارة الكهرباء تعرقل إنشاء محطة لتوليد الطاقة في الأنبار

2020/07/18 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي، وزارة الكهرباء بعرقلة مشروع انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقال الجنابي في تصريح إن وزارة الكهرباء تضع العراقيل امام انشاء مشروع انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الانبار رغم كل الوعود التي قطعتها للمباشرة بالمشروع إلا أن هذه الوعود لم تترجم على أرض الواقع منذ نحو سبعة عشر عاما.

وأشار الجنابي إلى أن الانبار تعاني من نقص كبير في التجهيز مما يؤثر سلبا على تغذية جميع مدن المحافظة إضافة إلى الاضرار الكبيرة التي لحقت بالمنظومة الكهربائية جراء العمليات الإرهابية.

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