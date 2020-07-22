الخارجية الألمانية حول اختطاف هيلا بالعراق: بدأنا النظر في القضية

2020/07/22 | 09:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد علقت الخارجية الألمانية، على اختطاف المواطنة هيلا مويس في العراق على يد مسلحين وسط بغداد.وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في تصريحات صحفية، إن بلاده "بدأت النظر في القضية من أجل إيجاد "حل يضمن الشخص المعني وأمنه وسلامته"، دون أن يضيف أي تفاصيل".وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أن الحكومة الاتحادية لا تدلي بتصريحات "بشكل أساسي عن حالات اختطاف أو أخذ رهائن ألمان في الخارج"، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".واختطفت الناشطة الألمانية الجنسية، ليلة أول أمس الاثنين، على يد مسلحين مجهولين في وسط العاصمة العراقية بغداد.

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