وصول وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بغداد في زيارة رسمية

2020/07/22 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وصل وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو الى بغداد في زيارة رسمية.

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