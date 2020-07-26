بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية عن موقع وشارع شمال بغداد

2020/07/26 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقع وشارع شمال بغداد.وذكرت في بيان ان "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الشعب وبمتابعة مكتب امين بغداد، قاموا برفع الكتل الكونكريتية من محيط جامع قباء سابقاً ( جامع الامام الحسن حالياً ) بالاضافة الى فتح الشارع المحاذي للجامع والمغلق ايضاً بالكتل الكونكريتية ضمن مدينة الشعب المحلة 339 شمال بغداد، وبعد استحصال الموافقات اللازمة لتباشر الملاكات الخدمية بحملة لتنظيف الموقع سيما وانه مغلق منذ سنة 2005".

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