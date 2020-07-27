2020/07/27 | 11:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف أعلنت فرقة الإمام علي، اليوم الاثنين، تغسيل وتكفين ٤١ متوفيا جديدا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتسليم (٣٨) متوفيا الى ذويهم لدفنهم في مقابرهم الخاصة.وذكرت الفرقة، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الفريق التطوعي التابع للفرقة قام باستقبال وتجهيز جثامين (٤١) متوفيا جديدا من ضحايا فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف خلال الساعات الـ(٢٤) الماضية فقط".وأضاف، أن "المتوفين الـ (٤١) توزعوا على العاصمة بغداد والنجف الاشرف وذي قار وواسط وبابل والمثنى"، مشيرا إلى، أن "(٣٨) جثمانا تم تسليمه الى ذويهم لدفنهم في مقابرهم الخاصة بعد اجراء عملية التغسيل والتكفين عليهم وفق الموازين الشرعية وتعليمات منظمة الصحة العالمية، فيما تم دفن (٣) متوفين فقط داخل مقبرة وادي السلام الجديدة وفق طلب وتعهد خطي من ذويهم".وتابع، أن "العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى تاريخ اليوم الأحد ، وصل الى (٣٧٧٥) متوفيا من كافة المحافظات ،وبينهم اربعة من الديانة المسيحية ومتوفى واحد سعودي الجنسية من مدينة الاحساء ومتوفى اخر بنغالي الجنسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة الإمام علي تعلن دفن ٤١ متوفيا جديدا بكورونا: العدد الكلي للمتوفين بلغ ٣٧٧٥) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة الإمام علي تعلن دفن ٤١ متوفيا جديدا بكورونا: العدد الكلي للمتوفين بلغ ٣٧٧٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).