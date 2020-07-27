الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/27 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين ، تسجيل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.واوضحت في بيان تلقت " كلكامش برس" نسخة منه انه تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 929839 ).واضافت بانها سجلت هذا اليوم ( 1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 221بغداد / الكرخ 303مدينة الطب 100النجف الأشرف 111السليمانية 32أربيل 65دهوك 3 كربلاء 161كركوك 85ديالى 62واسط 115 البصرة 143ميسان 45بابل 167 الديوانية 61 ذي قار 75 الأنبار 15المثنى 110نينوى 22 صلاح الدين 31 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2553 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 339بغداد الكرخ 329 مدينة الطب 32 النجف 66السليمانية 110 أربيل 74دهوك 13 كربلاء 263كركوك 132 ديالى 77واسط 95البصرة 303ميسان 83بابل 170الديوانية 129 ذي قار 42الأنبار 20المثنى 100نينوى 67صلاح الدين 109 - الوفيات 96 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 10بغداد الكرخ 9مدينة الطب 2النجف 4السليمانية 9أربيل 8 كربلاء 5كركوك 8ديالى 2واسط 4البصرة 8ميسان 1بابل 8الديوانية 4ذي قار 3 المثنى 2نينوى 7صلاح الدين 2 مجموع الشفاء : 77144 ( نسبة الشفاء 68.5 %) مجموع الأصابات : 112585 الراقدين الكلي: 30983 الراقدين في العناية المركزة: 415 مجموع الوفيات: 4458

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