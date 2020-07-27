الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا


الصحة تسجل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/27 | 15:14 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين ، تسجيل 96 حالة وفاة و 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.واوضحت في بيان تلقت " كلكامش برس" نسخة منه انه تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 929839 ).

واضافت بانها سجلت هذا اليوم ( 1927) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة   221بغداد / الكرخ      303مدينة الطب        100النجف الأشرف    111السليمانية            32أربيل                65دهوك              3              كربلاء             161كركوك             85ديالى               62واسط              115          البصرة             143ميسان              45بابل                 167  الديوانية            61  ذي قار             75  الأنبار               15المثنى              110نينوى              22              صلاح الدين        31    - الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 2553 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   339بغداد الكرخ     329  مدينة الطب      32  النجف            66السليمانية        110        أربيل            74دهوك            13                كربلاء        263كركوك       132  ديالى          77واسط         95البصرة       303ميسان          83بابل           170الديوانية       129  ذي قار        42الأنبار          20المثنى          100نينوى          67صلاح الدين    109    - الوفيات  96     حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     10بغداد الكرخ        9مدينة الطب       2النجف             4السليمانية        9أربيل         8                  كربلاء          5كركوك         8ديالى            2واسط           4البصرة         8ميسان         1بابل           8الديوانية      4ذي قار        3                المثنى         2نينوى           7صلاح الدين    2            مجموع الشفاء  :  77144  ( نسبة الشفاء  68.5 %)                      مجموع الأصابات : 112585                                                    الراقدين الكلي:    30983                                                          الراقدين في العناية المركزة: 415                                                  مجموع الوفيات:   4458

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