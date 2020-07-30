2020/07/30 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيستاني يوصي بإقامة الشعائر الحسينية وفق الشروط والاجراءات الصحية الاحترازية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 20:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يوصي بإقامة الشعائر الحسينية وفق الشروط والاجراءات الصحية الاحترازية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يوصي بإقامة الشعائر الحسينية وفق الشروط والاجراءات الصحية الاحترازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).