2020/08/02 | 20:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاحد، ان الاصابات الـ220 بكورونا المسجلة اليوم من هذه المناطق: أبو دشير -——- ٢ أبو غريب ——— ١١ الاسكان ———- ٢ الاعلام ———- ١٣ البياع ———— ٦ التراث ———- ٥ الحرية ———- ١٢ الدورة ———- ٦ الدولعي ——— ١ الرحمانية ——- ١ السيدية ——— ٨ الشرطة الخامسة ——- ١ الشعلة ——— …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التوزيع الجغرافي للاصابات الـ220 بكورونا اليوم في الكرخ وكالة تقدم الاخبارية.

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