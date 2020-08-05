في تناقض الوجود من أجل الموت والبحث اللامتناهي عن الخلود - زهير الخويلدي

2020/08/05 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال:"ان الفعل الفلسفي، المخترق بالقلق من أوله الى آخره ، ينبثق من العدم ويتلاشى في غياهب الظلام"1 ما فتىء سؤال ما الحياة؟ يطرح من قبل الأسطورة والدين والعلم والفلسفة والفن دون الوصول الى قرار بشأنه وما لبث ان يعاد طرحه في كل حقبة من الزمن دون القدرة على العثور على مكمن غموضهز ولعل السر في ذلك هو أن معرفة الحياة لا تتوقف في نقطة معينة يبلغها الكائن الحي حينما تنبثق الحياة نفسها بل حينم ......





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