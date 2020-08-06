وزير الاقتصاد: قدرة لبنان المالية محدودة جدا

2020/08/06 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة يوم الخميس إن القدرة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي محدودة جدا لمواجهة آثار

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