سابك تتكبد خسارة 586.6 مليون دولار في الربع/2

2020/08/06 | 12:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تكبد صافي خسارة 2.2 مليار ريال (586.6

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