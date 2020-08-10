 الكاظمي: جادون في حل مشاكل المسيحيين

2020/08/10 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، وعدداً من المطارنة....

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