2020/08/10 | 07:02 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، وعدداً من المطارنة....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: جادون في حل مشاكل المسيحيين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكاظمي: جادون في حل مشاكل المسيحيين
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكاظمي: جادون في حل مشاكل المسيحيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).