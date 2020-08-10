الليرة التركية على موعد مع انهيار جديد

2020/08/10 | 20:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الليرة التركية مجددا، الاثنين، بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 بالمئة مقابل الدولار بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجن

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