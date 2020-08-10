البورصة الأمريكية تصعد بعد أوامر من ترامب

2020/08/10 | 20:45 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم مع اتجاه أنظار المستثمرين إلى أوامر تنفيذية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع لدعم الاقتصاد لحين إقرار حزمة تحفيز أكثر تماسكا.

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