الضرائب: إيرادات تموز الماضي بلغت 177 مليار دينار

2020/08/12 | 05:21 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الثلاثاء، بلوغ إيرادات شهر تموز الماضي إلى ما يقارب 177 مليار دينار، فيما أشارت إلى أنها تحقق فائضاً ماليا لدعم خزينة الدولة.

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