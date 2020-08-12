الرافدين يوضح آلية منح السلف لمنتسبي الداخلية

2020/08/12 | 09:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، أن منح السلف لمنتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها الموطنة رواتبهم لدى المصرف والذين قدموا عن طريق

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