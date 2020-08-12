شركة نفط الكويت: احتواء وعزل تسربا نفطيا

2020/08/12 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة نفط الكويت يوم الأربعاء إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من ”كيلو 18 من طريق الدائري السابع“.

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