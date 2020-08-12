بعد كورونا.. تحد جديد يواجه شركات الطيران الروسية

2020/08/12 | 10:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استئناف شركات الطيران الروسية الرحلات الجوية بعد توقفها لفترة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، اصطدمت هذه الشركات بتحد جديد من الممكن أن يؤثر على تعافيها النسبي من أزمة كورونا.

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