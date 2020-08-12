تعاف محبط للإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو

2020/08/12 | 17:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات رسمية، اليوم، ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو الماضي، لكن الانتعاش، الذي جاء بعد تراجعات قياسية في مارس وأبريل 2020 بسبب أزمة كورونا، كان أقل من المتوقع.

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