عدد العاطلين عن العمل في أستراليا يتجاوز المليون

2020/08/13 | 09:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا، في بيان الخميس، إن عدد العاطلين عن العمل في البلاد تجاوز المليون لأول مرة، وارتفع معدل

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