2020/08/13 | 12:54 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنهت الأسهم الأوروبية يوم الخميس موجة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام إذ أبقت الحكومة الأمريكية رسوما على إيرباص ومجموعة من السلع
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسهم أوروبا تتراجع بفعل رسوم أمريكية وإيرباص يهوي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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