أسهم أوروبا تتراجع بفعل رسوم أمريكية وإيرباص يهوي

2020/08/13 | 12:54 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الأسهم الأوروبية يوم الخميس موجة مكاسب استمرت على مدى أربعة أيام إذ أبقت الحكومة الأمريكية رسوما على إيرباص ومجموعة من السلع

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