2020/08/14 | 12:45 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسعار النفط ترتفع مع انتعاش طلب الوقود
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط ترتفع مع انتعاش طلب الوقود ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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