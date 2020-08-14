الاقتصاد النيابية: تفعيل قانوني الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار قريباً

2020/08/14 | 23:09 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أن تفعيل النافذة الواحدة في دوائر الدولة سيشجع الاستثمار ويقضي على المبتزين.

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