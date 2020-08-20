المركزي التركي يبقي للمرة الثالثة سعر الفائدة دون تغيير

2020/08/20 | 16:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى المركزي التركي اليوم على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، كما كان متوقعا، بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.

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