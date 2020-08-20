2020/08/20 | 19:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مطلع أن تسريبا بسيطا للهواء تم رصده بالمحطة الفضائية الدولية، وقد يكون ذلك في القسم الأمريكي من المحطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد تسريب بسيط للهواء في المحطة الفضائية الدولية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد تسريب بسيط للهواء في المحطة الفضائية الدولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).