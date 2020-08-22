بلو أوريجين تسلم ناسا نموذج مركبة تتنافس على رحلة جديدة إلى القمر

2020/08/22 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت شركة "بلو أوريجين" للطيران والفضاء بتسليم نموذج بالحجم الطبيعي لمركبة هبوط فضائية من المحتمل أن تحمل أول امرأة والرجل التالي إلى القمر، في رحلة طال ترقبها، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

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