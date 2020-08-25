وكالة: وزيرا دفاع الإمارات وإسرائيل يبحثان هاتفيا اتفاق التطبيع

2020/08/25 | 18:58 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس خلال القاء بيان في مقر الوزارة في تل أبيب يوم 27 يوليو تموز 2020.صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء.دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحثا اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء.وأشار البيان إلى أن البواردي وجانتس ”أعربا عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة“.إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار

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