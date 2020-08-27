العتبة الحسينية تكشف تفاصيل ركضة

2020/08/27 | 17:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، تفاصيل عزاء ركضة "طويريج" في العاشر من محرم الحرام بموسم فيروس كورونا الاستثنائي.وقال مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية فاضل عوز {للفرات نيوز} ان" الاستعدادات الان قائمة عل استقبال ركضة {طويريج}، اذ تم تخصيص أبواب {قبلة الامام الحسين، التلة الزينبية، والرجاء} لدخول الركضة".واضاف ان" ابواب {قاضي الحاجات والشهداء والسلام} ستكون مخصصة للخروج من منطقة بين الحرمين، فضلا عن افتتاح العتبة العباسية استعدادا لاستقبال الركضة".واشار عوز، الى" متابعة ركضة {طويريج} ابتداء من الحرم الحسيني انتهاء بالحرم العباسي"، كاشفاً عن" توزيع عدة مجاميع امنية ومفارز طبية على طول مسير ركضة طويريج وستكون لها تمييز خاص هذه السنة". وشرعت الكوادر الهندسية والفنية في قسم رعاية وحماية الصحن الخارجي ومداخله التابع للعتبة الحسينية المقدسة، باعمال باشرت كوادرنا بإعادة تطوير واعمار شارع قبلة مرقد الامام الحسين (ع) بدءا من ساحة البلوش ووصولاً الى فلكة المكتبة المركزية بطول (850 م) وعرض (28 م) والذي يشهد اكتظاظا بشريا كبيرا في الزيارات المليونية وعزاء ركضة طويريج.كما قامت الكوادر الهندسية كذلك بتنصيب العلامات المرورية، وكذلك العلامات الإرشادية (لوحات الدلالة) على امتداد الشارع، ورفع نقطة التفتيش الكائنة عند فلكة المكتبة المركزية ووضعها موقع مجاور لها بعيدا عن الشارع لفسح المجال أمام الزائرين.بواسطة:رغد دجام..تحرير/وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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